Beşiktaş'ta Mario, Solskjaer ile uçuşa geçti!

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in takıma gelmesiyle birlikte en çok etki ettiği isimlerden biri Joao Mario oldu.
Portekizli futbolcu, Solskjaer ile birlikte daha fazla forma ve süre bulmaya başladı. Mario'nun bu aldığı süreler formuna da yansıdı.
Solskjaer geldiğinde Beşiktaş'ta ilk golünü atan Portekizli futbolcu, Kayserispor maçındaki golüyle birlikte siyah-beyazlılardaki gol sayısını dörde çıkardı.
Portekizli futbolcu, Solskjaer ile birlikte daha fazla forma ve süre bulmaya başladı. Mario'nun bu aldığı süreler formuna da yansıdı.
Solskjaer geldiğinde Beşiktaş'ta ilk golünü atan Portekizli futbolcu, Kayserispor maçındaki golüyle birlikte siyah-beyazlılardaki gol sayısını dörde çıkardı.