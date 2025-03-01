Beşiktaş'ta Mario, Solskjaer ile uçuşa geçti!

Beşiktaş'ta Joao Mario, Kayserispor maçındaki golüyle birlikte siyah-beyazlılarda dördüncü kez gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Mario, Solskjaer ile uçuşa geçti!
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01 Mart 2025 21:23
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in takıma gelmesiyle birlikte en çok etki ettiği isimlerden biri Joao Mario oldu.

Portekizli futbolcu, Solskjaer ile birlikte daha fazla forma ve süre bulmaya başladı. Mario'nun bu aldığı süreler formuna da yansıdı.

Solskjaer geldiğinde Beşiktaş'ta ilk golünü atan Portekizli futbolcu, Kayserispor maçındaki golüyle birlikte siyah-beyazlılardaki gol sayısını dörde çıkardı.

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