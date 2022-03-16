Beşiktaş'ta Larin, Arsenal ile görüşüyor

Beşiktaş'la yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinde sonuç alamayan Larin için Premier Lig devi Arsenal'in devrede olduğu iddia edildi ve Kanadalı yıldızın transferi için görüşmelere başladığı belirtildi.



İspanyol basınında yer alan haberde; "Birkaç yıldır Türk futbolunda öne çıkan kanat oyuncusu Cyle Larin sözleşmesinin bitimiyle birlikte kariyerinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır Larin'i yakından takip eden Arsenal elini çabuk tuttu ve şimdiden oyuncuyla görüşmelerini hızlandırdı. Arsenal'in Larin ile bir ön anlaşma yaptığı biliniyor. Böylece Larin, gelecek sezon Mikel Arteta'nın geniş kadrosunda kendine yer bulmuş olacak." ifadeleri kullanıldı.



ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK KATKI SAĞLADI



Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın önderliğinde ligde ve kupada mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ile gol yükünü sırtlayan Cyle Larin çifte zaferde büyük katkı sağlamıştı. Larin geçtiğimiz sezon 45 maçta 23 gol atıp 6 asist yaparken bu sezon ise 31 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.



Transfermarkt verilerine göre Cyle Larin'in piyasa değeri 11 milyon Euro...





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