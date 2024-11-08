Beşiktaş'ta kriz bitti, şimdi icraat zamanı!

Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Ernest Muçi'nin bu performansında teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un payı oldukça büyük. Tecrübeli çalıştırıcı, kötü oynadığı maçlardan sonra bile Arnavut yıldızın arkasında durarak, umudunu yitirmesini engelledi. Israrla oynatılması karşısında özgüven kazanan 23 yaşındaki futbolcu, üst üste üç maçta gol atarak ayağa kalktı. 13 maçta 4 gol ve 2 asist üreten Muçi, hocasının kendine olan inancını boşa çıkartmadı.



Beşiktaş 'ta sakatlıklarını atlatan yıldızların dönüşüyle birlikte kadro yeniden şekilleniyor. Teknik direktörtakımın sezon başındaki oyun düzenine dönmesi için oyuncuları gerçek mevkilerinde oynatarak fabrika ayarlarına geçişi sağlıyor.Beşiktaş'ta haftalar süren sakatlıklarını atlatan Paulista ile Rashica, Malmö maçıyla sahalara geri döndü. Paulista 11'de forma giyerken, Uduokhai de böylelikle haftalar sonra gerçek mevkii olan sol stoperde görev yaptı. 72. dakikada Rashica'nın oyuna girmesiyle birlikte işin şekli değişti. Kosovalı oyuncu ilk golün ön asistini yapan isimdi. Ayrıca savunmaya verdiği katkıyla da dikkat çekti. Musrati'nin de Rashica ile aynı dakikada oyuna girmesinin ardından takımın organizasyonları daha derli toplu oldu. Libyalı futbolcu kısa sürede takıma ve oyuna etkide bulundu.İkinci golün sahibi Semih Kılıçsoy ise bu sezon ilk kez gerçek mevkii olan santrforda oynarken gol sevincini yaşayıp suskunluğunu bozdu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, kritik oyuncuların dahil olması ve kulübeden gelenlerin katkı vermesinin ardından takımı fabrika ayarlarına geri döndüreceği kaydedildi. Hollandalı teknik adam, Rafa Silva'yı 10 numaraya çekecek ve kanatları da Rashica ile Muçi'den oluşturacak. Musrati'nin de aynı şekilde 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Sezon başındaki oyunu yakalamak isteyen deneyimli hocanın, talebelerini mümkün mertebe gerçek mevkilerinde görevlendirmeyi amaçladığı belirtildi.