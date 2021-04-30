Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou direkten döndü!

Beşiktaş'ta performansı zaman zaman tartışılan Kevin N'Koudou son maçlarda önemli işler yaparak kalmayı garantiledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou direkten döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2021 09:21
Georges-Kevin N'Koudou Mbida
Georges-Kevin N'Koudou Mbida
Beşiktaş
Beşiktaş'ta zaman zaman eleştirilen Kevin N'Koudou, son dönemdeki performansıyla siyah-beyazlı takımda kalmayı garantiledi.

Siyah-beyazlı takıma geçtiğimiz sezon transfer edilen ancak performansıyla ciddi eleştiriler alan Kevin N'Koudou, eksiklerin çokluğunda ilk 11'de sahaya çıktığı son iki maçta 3 gol kaydederek takıma önemli bir katkı sağladı.

Toplam gol sayısını 8'e çıkarıp kariyer rekoru kıran Fransız futbolcu, gönderilip gönderilmeyeceği ile ilgili tartışmalara da son vermiş oldu. N'Koudou'nun sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.