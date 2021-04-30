Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou direkten döndü!

Beşiktaş'ta zaman zaman eleştirilen Kevin N'Koudou, son dönemdeki performansıyla siyah-beyazlı takımda kalmayı garantiledi.



Siyah-beyazlı takıma geçtiğimiz sezon transfer edilen ancak performansıyla ciddi eleştiriler alan Kevin N'Koudou, eksiklerin çokluğunda ilk 11'de sahaya çıktığı son iki maçta 3 gol kaydederek takıma önemli bir katkı sağladı.



Toplam gol sayısını 8'e çıkarıp kariyer rekoru kıran Fransız futbolcu, gönderilip gönderilmeyeceği ile ilgili tartışmalara da son vermiş oldu. N'Koudou'nun sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam ediyor.



