Beşiktaş'ta kavga tatlıya bağlandı

Eric Bailly, Beşiktaş'ın bugünkü idmanından önce Burak Yılmaz ve Tayfur Bingöl'den özür diledi. Burak Yılmaz, oyuncularından birbirlerine karşı saygılı olmalarını istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kavga tatlıya bağlandı
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06 Kasım 2023 13:58
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı devre arasında ve sonrasında gündeme damga vuran Eric Bailly ile Tayfur Bingöl arasındaki olay tatlıya bağlandı.

Bailly, Antalyaspor maçının devre arasında Tayfur Bingöl'ün formasının yakasından tutarak 'Kendine gel' uyarısında bulundu. Burak Yılmaz, bu sert uyarıya karşılık Bailly'i oyundan çıkardı ve maç sonu açıklamalarında sert tepki gösterdi.

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Burak Yılmaz, "Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar! Bunu net söylüyorum. Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza, sonradan girenlere elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapılmasını kabul etmeyeceğim. Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin." ifadelerini kullandı.

BAILLY, İDMAN ÖNCESİ ÖZÜR DİLEDİ

Eric Bailly, bu olay sonrası sosyal medyadan özür diledi.

Sosyal medyadaki özrü sonrası Bailly, Beşiktaş'ın bugün gerçekleşen idmanından önce Tayfur Bingöl ve Burak Yılmaz'dan tekrar özür diledi.

BURAK YILMAZ: "BİRBİRİNİZE SAYGILI OLUN"

Burak Yılmaz, özrü kabul etti ve tüm oyuncularından aralarındaki ilişkilerde saygılı olmalarını istedi. 

 
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