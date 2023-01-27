Beşiktaş'ta Kaan Ayhan tamam, sıra Bertuğ'da

Vincent Aboubakar takviyesiyle yetinmeyen Beşiktaş, iki transferi daha bitirmek üzere. Siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan konusunda büyük yol kat etti ve bu oyuncuyu renklerine katmak üzere.



Tuttomercato; Sassuolo'nun, 500 bin euro kiralama bedeli ve 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kabul ettiğini duyurdu. Transferin hafta başında sonuçlanması bekleniyor.



HATAY'DAN İZİN İSTEDİ



Kara Kartal'ın üçüncü takviyesi ise büyük bir olasılıkla Bertuğ Yıldırım olacak. Bu sezon Hatayspor formasıyla 7'si ilk 11 olmak üzere 14 maça çıkan 20 yaşındaki forvet, 3 gol kaydetti. Siyah-beyazlı yönetim, Güney ekibi ile ilk görüşmeyi yaptı, 750 bin euro artı bir futbolcu önerdi. Bertuğ'un da Beşiktaş'a gitmek için Hatayspor'dan izin istediği belirtiliyor.







