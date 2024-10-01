Beşiktaş'ta Immobile, tarihe geçti!

Ciro Immobile, Kayserispor maçında attığı 2 golle Beşiktaş'a galibiyeti getiren isimlerden biri oldu ve takım tarihinde ilk 6 lig maçında 6 gole ulaşan ilk yeni oyuncu oldu.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Immobile, tarihe geçti!
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01 Ekim 2024 11:26
Son güncelleme 01 Ekim 2024 11:28
Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Bu galibiyette İtalyan Forvet Ciro Immobile, 2 gol ile takımına katkı sağladı.

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü forveti, Kayseri'de de şov yaptı. İlk yarıda istediği topları almakta zorluk çekerken Ciro İmmobile, ikinci devrede ilk golünü penaltıdan kaydetti. Sonrasında Rashica'nın asistinde kafayla ikiyi attı. Beşiktaş tarihinde ilk 6 lig maçında 6 gole ulaşan ilk yeni transfer olan İtalyan santrforun, toplamda bu sezon 11 resmi maçta 10 golü bulunuyor.

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