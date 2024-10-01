Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Bu galibiyette İtalyan Forvet Ciro Immobile, 2 gol ile takımına katkı sağladı.
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü forveti, Kayseri'de de şov yaptı. İlk yarıda istediği topları almakta zorluk çekerken Ciro İmmobile, ikinci devrede ilk golünü penaltıdan kaydetti. Sonrasında Rashica'nın asistinde kafayla ikiyi attı. Beşiktaş tarihinde ilk 6 lig maçında 6 gole ulaşan ilk yeni transfer olan İtalyan santrforun, toplamda bu sezon 11 resmi maçta 10 golü bulunuyor.
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü forveti, Kayseri'de de şov yaptı. İlk yarıda istediği topları almakta zorluk çekerken Ciro İmmobile, ikinci devrede ilk golünü penaltıdan kaydetti. Sonrasında Rashica'nın asistinde kafayla ikiyi attı. Beşiktaş tarihinde ilk 6 lig maçında 6 gole ulaşan ilk yeni transfer olan İtalyan santrforun, toplamda bu sezon 11 resmi maçta 10 golü bulunuyor.