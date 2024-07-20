Beşiktaş'ta Haller için sıkı pazarlık!

Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Sebastien Haller'in bonservisi konusunda Alman ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Haller için sıkı pazarlık!
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20 Temmuz 2024 09:45
Beşıktaş, golcü hattı için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Lazio'dan İmmobile'yi kadrosuna kazandıran Kartal, Aboubakar'ı da yollamaya oldukça yakın. Kamerunlu golcüyü de düşük bir bonservis bedeli karşılığında elinden çıkarmaya hazırlanan idareciler, Bundesliga ekibi Dortmund'dan Sebastien Haller'i renklerine bağlamayı amaçlıyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Fildişi Sahilli golcü için ilk etapta 10 milyon isteyen ve sonrasında 8 milyon euro seviyesine kadar inen Dortmund'la pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, ücreti biraz daha düşürmesi halinde transferde mutlu sona ulaşacak.

41 MAÇA ÇIKTI

Borussia Dortmund formasıyla 41 resmi maçta forma giyen Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.



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