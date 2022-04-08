Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Güven Yalçın'ın en büyük hedefi yeniden A Milli Takım forması giymek. Bunun için yeterli süreyi alamadığını düşünen Güven, kariyerinin bu aşamasında yapacağı uzun vadeli anlaşmayı doğru planlamak istiyor. Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş, bu konuda daha genç forveti ikna edebilmiş değil… Taraflar arasındaki bir başka problem de mali şartlarda henüz anlaşmaya varılamaması.



TRABZON, GALATASARAY VE FENERBAHÇE TAKİPTE



Siyah-beyazlıların teklif ettiği ve oyuncunun istediği yıllık ücret arasında yaklaşık 300 bin Euro fark olduğu kaydedildi. Güven Yalçın-Beşiktaş görüşmelerini hem yurt içi hem de yurt dışından kulüpler yakından takip ediyor…



23 yaşındaki forvete Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi olduğu, ayrıca Avrupa'dan iki kulübün de futbolcuyu kadrosuna katma hesapları yaptığı gelen bilgiler arasında.



