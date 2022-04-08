Beşiktaş'ta Güven Yalçın sıkıntısı!

Beşiktaş genç futbolcu Güven Yalçın ile bir süredir devam ettirdiği yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadı. Daha fazla süre garantisi isteyen golcüyle mali konularda da anlaşma sağlanamadı. Taraflar arasındaki farkın 300 bin Euro olduğu öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Güven Yalçın sıkıntısı!
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08 Nisan 2022 09:57
Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Güven Yalçın'ın en büyük hedefi yeniden A Milli Takım forması giymek. Bunun için yeterli süreyi alamadığını düşünen Güven, kariyerinin bu aşamasında yapacağı uzun vadeli anlaşmayı doğru planlamak istiyor. Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş, bu konuda daha genç forveti ikna edebilmiş değil… Taraflar arasındaki bir başka problem de mali şartlarda henüz anlaşmaya varılamaması.

TRABZON, GALATASARAY VE FENERBAHÇE TAKİPTE

Siyah-beyazlıların teklif ettiği ve oyuncunun istediği yıllık ücret arasında yaklaşık 300 bin Euro fark olduğu kaydedildi. Güven Yalçın-Beşiktaş görüşmelerini hem yurt içi hem de yurt dışından kulüpler yakından takip ediyor…

23 yaşındaki forvete Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi olduğu, ayrıca Avrupa'dan iki kulübün de futbolcuyu kadrosuna katma hesapları yaptığı gelen bilgiler arasında. 

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