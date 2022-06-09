Beşiktaş'ta gündem Zeki Amdouni

Golcü transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.



İtalyan medyasından Tuttomercato'nun haberine göre; Siyah- Beyazlılar, İsviçre'nin Lausanne takımında forma giyen Mohamed Zeki Amdouni ile ilgileniyor. Listesine ilk olarak Wout Weghorst ve Cenk Tosun'u ekleyen Kara Kartal, bu iki isimle görüşmelerini sürdürürken genç yıldızı da gündemine aldı. Club Brugge ve Schalke 04'ün de transfer listesinde yer alan Zeki Amdouni için şartlar zorlanacak.

2026'DA SONA ERİYOR



İsviçre kulübü ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona eren 21 yaşındaki santrfor bu sezon 38 maçta 15 gol kaydetti. Yıldız futbolcu santrfor bölgesi dışında kanat ve 10 numara da görev yapabiliyor. İsviçre ve Türkiye pasaportu olan genç yıldız Lausanne'a geçen yıl 2.5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer edilmişti. Amdouni, Türkiye U21 takımında 1 kez forma giydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de genç golcünün transferine sıcak baktığı öğrenildi.



