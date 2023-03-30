Beşiktaş'ta Ghezzal'e özel görev

Beşiktaş'ın yıldız kanat forveti Rachid Ghezzal, bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formasından uzun süre uzak kaldı ve siyah-beyazlı taraftarları üzdü.



Ayak tabanındaki problem sebebiyle neredeyse sezonun yarısını kaçıran Cezayirli oyuncu, tam sağlığına kavuşmuşken bu sefer de kasığındaki ağrı sebebiyle bir süre daha takımını yalnız bırakmıştı.



SKORER KİMLİĞİNİ KONUŞTURMAYA ÇALIŞACAK



İlk 11'deki yerine İstanbulspor mücadelesiyle dönen Ghezzal, teknik ekibin kararıyla 63 dakika sahada kalmıştı. Tecrübeli futbolcuyu çok zorlamama kararı alan teknik direktör Şenol Güneş, milli arada özel olarak hazırladığı Rachid Ghezzal'ı, pazar günkü Fenerbahçe derbisinde 90 dakika sahada görevlendirmeyi hedefliyor.



Daha önce Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe karşısına çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynayan Ghezzal, maç boyu Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'a yapacağı servislere ek olarak kendisi de skorer kimliğini konuşturmaya çalışacak. Derbide duran toplara büyük önem veren ve Ghezzal'ı duran top organizasyonları için özel olarak çalıştıran Güneş, Fenerbahçe'yi formda hücum üçlüsüyle devirmek istiyor.





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