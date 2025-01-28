Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, 2024/25 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Sezonun geride kalan kısmında sahada ortaya koyduğu üstün oyunla Beşiktaş'ın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Gedson, takımına yaptığı katkılarla öne çıkıyor.
Trendyol Süper Lig'in şu ana kadar en çok top kapan dördüncü futbolcusu olan Gedson, orta sahadaki agresif presi ve enerjik yapısıyla fark yaratıyor.
Gedson'un bu performansı, siyah beyazlı taraftarları sevindirirken, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekti.
PERFORMANSI
Bu sezon siyah beyazlı formayla 30 maça çıkan Gedson, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes farkı!
Gedson Fernandes, enerjik oyunuyla Beşiktaş'ın vazgeçilmezi olurken Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.
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28 Ocak 2025 10:13
Son güncelleme 28 Ocak 2025 10:20
Son güncelleme 28 Ocak 2025 10:20
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, 2024/25 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Beşiktaş
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