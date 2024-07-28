Beşiktaş'ta Friedel beklentileri karşılayamadı

Beşiktaş'ta haziran ayının başında yönetim kurulu danışmanlığı görevine getirilen ve özellikle de kadroda düşünülmeyen oyuncuların transferi, ayrılığı gibi konularda görevlendirilen Brad Friedel, henüz beklentileri karşılayamadı.
ABD'li futbol adamı, şu ana dek sadece Valentin Rosier'in sözleşme feshi sürecinde aktif rol oynadı. Ancak Rosier'in gelir elde edilmeden Leganes'e transfer olması tartışma yarattı.
Beşiktaş'ın kadrosunda 19 yabancı oyuncu bulunurken yeni transferler için sayının azalmasını bekleyen yönetim, Friedel'dan istediği haberleri alamadı. Siyah-beyazlılarda Ante Rebic, Alex-Oxlade Chamberlain, Francisco Montero ve Daniel Amartey gözden çıkarılan isimlerden bazıları.
ABD'li futbol adamı, şu ana dek sadece Valentin Rosier'in sözleşme feshi sürecinde aktif rol oynadı. Ancak Rosier'in gelir elde edilmeden Leganes'e transfer olması tartışma yarattı.
Beşiktaş'ın kadrosunda 19 yabancı oyuncu bulunurken yeni transferler için sayının azalmasını bekleyen yönetim, Friedel'dan istediği haberleri alamadı. Siyah-beyazlılarda Ante Rebic, Alex-Oxlade Chamberlain, Francisco Montero ve Daniel Amartey gözden çıkarılan isimlerden bazıları.
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