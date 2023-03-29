Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında forma yarışında geri planda kalan Ersin Destanoğlu'nun düşüşü devam ediyor.
Eldivenlerin Mert Günok'a geçmesinin ardından, formasını geri almak için yeteri kadar mücadele etmeyen genç kalecinin, sezon sonunda takımdan ayrılmasına engel olunmayacak.
Ersin'in de şimdiden menajeri aracılığıyla yeni kulüp bakmaya başladığı ifade edildi.
Eldivenlerin Mert Günok'a geçmesinin ardından, formasını geri almak için yeteri kadar mücadele etmeyen genç kalecinin, sezon sonunda takımdan ayrılmasına engel olunmayacak.
Ersin'in de şimdiden menajeri aracılığıyla yeni kulüp bakmaya başladığı ifade edildi.