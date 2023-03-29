Beşiktaş'ta Ersin'e transfer izni

Beşiktaş'ta gözden düşen kaleci Ersin Destanoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına engel olunmayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ersin'e transfer izni
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29 Mart 2023 10:20
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında forma yarışında geri planda kalan Ersin Destanoğlu'nun düşüşü devam ediyor.

Eldivenlerin Mert Günok'a geçmesinin ardından, formasını geri almak için yeteri kadar mücadele etmeyen genç kalecinin, sezon sonunda takımdan ayrılmasına engel olunmayacak.

Ersin'in de şimdiden menajeri aracılığıyla yeni kulüp bakmaya başladığı ifade edildi.  

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