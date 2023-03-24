Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu pişmanlığı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesinin ardından Ersin Destanoğlu geri planda kaldı.Formasını Mert Günok'a kaptıran genç kaleci ile ilgili Siyah-Beyazlı yöneticiler pişmanlığı yaşıyor.Nice başta olmak üzere Avrupa'dan birçok kulüple anılan Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a yaklaşık 8 milyon euro civarında bir teklif gelmiş ancak; bu teklif reddedilmişti. Kartal daha sonra Ersin Destanoğlu ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar süren bir sözleşme imzaladı. Bu süreçte Ersin Destanoğlu'nun performansını artırması beklense de tam tersi oldu ve 22 yaşındaki kaleci kariyerinde geriye doğru gitti.Takvim'de yer alan habere göre, Ersin Destanoğlu'nu satmadığı için pişmanlık yaşayan yöneticiler, sezon sonunda genç kalecinin önünü açma kararı aldı.11 karşılaşmada ilk 11'de forma giyen ve Beşiktaş altyapısından yetişen Destanoğlu, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Destanoğu'nu Belçika'dan bazı kulüplerin ilgi duyduğu iddia ediliyor.