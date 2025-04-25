Beşiktaş'ta Emrecan Terzi'den bu sezon bir ilk!

Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi, bu sezon ilk kez forma giydi.



Siyah-beyazlı takımda Arthur Masuaku'nun cezalı olduğu haftada Ole Gunnar Solskjaer, 21 yaşındaki oyuncuya Hatayspor karşısında şans verdi.



Bu sezonun ortalarında uzun süreli bir sakatlık yaşayan Emrecan Terzi, yeşil sahalardan uzak kalmıştı.



Emrecan, siyah-beyazlı formayı son olarak geçen sezonunun son haftasında Kasımpaşa karşısında giymişti.



