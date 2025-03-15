Beşiktaş'ta dikkat çeken rakam!

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibi iki kişi eksik kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Beşiktaş'ta Konyaspor maçında yapılan orta sayısı dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Konyaspor mücadelesini 48 orta ile tamamladı.
Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşta yorum yapan Güntekin Onay, bu konuyla ilgili Beşiktaş'a eleştiride bulundu. Güntekin Onay, "Beşiktaş, iki kişi eksik kalan rakibi karşısında çok yanlış bir oyun oynadı. Sürekli orta yaptılar." sözlerini sarf etti.
Beşiktaş'ta Konyaspor maçında yapılan orta sayısı dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Konyaspor mücadelesini 48 orta ile tamamladı.
Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşta yorum yapan Güntekin Onay, bu konuyla ilgili Beşiktaş'a eleştiride bulundu. Güntekin Onay, "Beşiktaş, iki kişi eksik kalan rakibi karşısında çok yanlış bir oyun oynadı. Sürekli orta yaptılar." sözlerini sarf etti.