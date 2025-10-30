30 Ekim
Beşiktaş'ta derbiye özel prim!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisine özel futbolculara prim verecek.

calendar 30 Ekim 2025 08:45
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta derbiye özel prim!
Son dört maçında sadece bir galibiyet çıkarabilen Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Siyah beyazlı camiada artık puan kaybına tahammül yok. Takım içindeki moral bozukluğunu gidermek ve sezonun geri kalanına umutla bakmak için teknik heyet ve futbolcularda tek hedef galibiyet.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, Beşiktaş için sadece üç puan anlamına gelmiyor; aynı zamanda camianın yeniden kenetlenmesi açısından da büyük önem taşıyor.

ÖZEL PRİM KARARI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Başkan Serdal Adalı derbi öncesi takımın motivasyonunu artırmak için elini cebine attı. Siyah beyazlıların patronu, Fenerbahçe maçının kazanılması halinde özel prim dağıtacağının müjdesini verdi.

Bu haber takımda morallerin yükselmesini sağladı. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi açısından da bu derbi bir dönüm noktası niteliğinde. Fenerbahçe karşısında alınacak galibiyet hem takımı hem hocayı rahatlatacak. Ancak muhtemel bir yenilgi, zirve yarışındaki umutları tamamen sona erdirecek. 

