Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.
beIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlı takımda Omar Colley sakatlandı.
Colley, perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek.
Beşiktaş, cumartesi günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
beIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlı takımda Omar Colley sakatlandı.
Colley, perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek.
Beşiktaş, cumartesi günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
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