Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Omar Colley sakatlandı. Colley, perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!
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06 Aralık 2023 21:47
Son güncelleme 06 Aralık 2023 21:48
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlı takımda Omar Colley sakatlandı.

Colley, perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek.

Beşiktaş, cumartesi günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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