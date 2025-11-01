Beşiktaş'ta derbi öncesi iki isim sınırda

Beşiktaş, pazar günü derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ta 2 futbolcu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Savunma oyuncuları Felix Uduokhai ile Emirhan Topçu, bu derbide sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftadaki Antalyaspor müsabakasında görev yapamayacak.
