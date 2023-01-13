Beşiktaş'ta Dele Alli mecburiyeti!

Beşiktaş'ta Dele Alli ile yollar ayrılmak isteniyor. Ancak İngiliz yıldız, Arap ülkelerini ve Asya kulüplerini bir türlü istemeyince siyah-beyazlıların eli kolu bağlandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Dele Alli mecburiyeti!
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13 Ocak 2023 07:44
Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı Dele Alli hayal kırıklığı yarattı. 26 yaşındaki futbolcu ile ara dönemde yollar ayrılmak istense de planlar değişti.

MECBUREN BEŞİKTAŞ

Sezon başında Everton ile resmi maçlara da çıkan ve bu nedenle 3. tescile uygun lig arayışında olan Beşiktaş, yıldız ismi ikna edemiyor. UEFA'ya bağlı liglerde yeni bir transfere imza atamayacak olan Dele Alli, Arap ülkeleri ya da Asya'da ise oynamak istemiyor.

Everton'ın da geri almayı düşünmediği İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar mecburen Beşiktaş'ta devam etmesi bekleniyor.

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