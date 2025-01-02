Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin durumu belli oldu!

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'nin Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin durumu belli oldu!
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02 Ocak 2025 12:24
Beşiktaş'ın 34 yaşındaki forveti Ciro Immobile, sakatlığını atlatarak sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Tecrübeli golcünün Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu oldu.

SON KARAR MAÇ SAATİNDE

Tecrübeli golcü, Süper Lig'de yarın oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giymek istiyor. Ancak maç eksiği nedeniyle tam olarak hazır olmadığı belirtilen İmmobile için son karar, teknik ekip tarafından maç saatinde verilecek.

Siyah-Beyazlılar'ın hücum hattında önemli bir rol üstlenmesi beklenen Immobile'nin durumuyla ilgili verilecek karar merakla bekleniyor. Yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 20 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırma başarısı göstermişti.  

 

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