Beşiktaş'ta Cenk Tosun belirsizliği

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun'un Kayserispor maçında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun belirsizliği
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21 Ocak 2023 13:48
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Cenk Tosun'un durumu halen netlik kazanmadı.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre; Ankaragücü maçında sakatlanan Cenk Tosun Kayseri'ye götürülecek ancak oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Haberde, Cenk'in ağrıları olmasına rağmen takımı yalnız bırakmayıp, kendisini denemek istediği ifade edildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu maçlarda 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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