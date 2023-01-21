Beşiktaş'ta Cenk Tosun belirsizliği

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Cenk Tosun'un durumu halen netlik kazanmadı.



A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre; Ankaragücü maçında sakatlanan Cenk Tosun Kayseri'ye götürülecek ancak oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Haberde, Cenk'in ağrıları olmasına rağmen takımı yalnız bırakmayıp, kendisini denemek istediği ifade edildi.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu maçlarda 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.





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