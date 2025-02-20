İç transferde önce Mert Günok, ardından ise Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile mukavele yenileyen Beşiktaş'ta yeni sezonda yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başladı.
Siyah-beyazlı takımda, Arthur Masuaku ve Jonas Svensson'un durumları merak ediliyor. Son maçlarda performansını artıran Masuaku'nun akıbeti büyük ölçüde belirlenmiş durumda.
MASUAKU İLE YOLLAR AYRILACAK
31 yaşındaki sol bekin sözleşmesindeki opsiyon maddesi, yapılan görüşmenin ardından kaldırılmıştı. Demokratik Kongolu oyuncuyla ilgili fikir değişikliği olmadığı takdirde yazın takımdan ayrılması ve yerine sol bek transferi yapılması bekleniyor.
SVENSSON TAKIMDA KALACAK
Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Jonas Svensson ise bu sezon başarılı bir performans göstererek beğeni topladı. Siyah-beyazlı yönetimin, Norveçli futbolcunun sözleşmesi konusunda ise henüz herhangi bir görüşmesi olmadı.
31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile yoluna devam etmek istiyor. Ancak henüz geleceğine dair karar verilmedi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, bir süre daha vatandaşının performansını değerlendirip karar vermek istediği kaydedildi.
Beşiktaş'ta bir veda bir belirsizlik!
Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve zirve yarışından erken kopan Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları için de harekete geçildi. Siyah-beyazlı yönetim, kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı.
Son güncelleme 20 Şubat 2025 08:19
İç transferde önce Mert Günok, ardından ise Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile mukavele yenileyen Beşiktaş'ta yeni sezonda yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başladı.
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