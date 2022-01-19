Beşiktaş'ta Batshuayi üst üste 3 kez gol attı!

Beşiktaş'ı penaltı atışından 1-0 öne geçiren Michy Batshuayi, ligde üst üste üçüncü kez fileleri havalandırdı.



Sezon başından beri ortaya koyduğu performansla eleştirilen Batshuayi, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Fatih Karagümrük karşısında da golünü attı. Batshuayi bu üç golün ikisini penaltıdan buldu.



Batshuayi, Süper Lig'de gol sayısını ise 9'a çıkardı.





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