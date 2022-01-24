Sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi, ilk yarıdaki performansıyla eleştirilse de dönemin ikinci yarısında etkili olmaya devam ediyor.



Rizespor , Gaziantep ve Karagümrük maçlarını 2'si penaltı olmak üzere 3 golle tamamlayan Belçikalı forvet, Yeni Malatya karşısında da asist yaparak ikinci yarıdaki 4 mücadelede dört sayıya katkı yaptı.



Batsman, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltirken Siyah- Beyazlı ekibin de en golcü ismi oldu. Ligde oynadığı maçlarda 4 de asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş 'ın attığı 34 golün 13'üne doğrudan etki etti.







