Beşiktaş'ta Batshuayi etkisi devam ediyor

Michy Batshuayi, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltirken Beşiktaş'ın da en golcü ismi oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Batshuayi etkisi devam ediyor
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24 Ocak 2022 11:51
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi, ilk yarıdaki performansıyla eleştirilse de dönemin ikinci yarısında etkili olmaya devam ediyor.

Rizespor , Gaziantep ve Karagümrük maçlarını 2'si penaltı olmak üzere 3 golle tamamlayan Belçikalı forvet, Yeni Malatya karşısında da asist yaparak ikinci yarıdaki 4 mücadelede dört sayıya katkı yaptı.

Batsman, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltirken Siyah- Beyazlı ekibin de en golcü ismi oldu. Ligde oynadığı maçlarda 4 de asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş 'ın attığı 34 golün 13'üne doğrudan etki etti.  

 

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