çalışmalarına devam eden'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.Siyah-beyazlılar Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap'ta forma giyen Başar Önal'i gündemine almıştı.Hollanda basınında yer alan habere göre, 19 yaşındaki sol kanat için girişimler resmen başladı. Beşiktaş'ın, Başar için ilgi mektubu gönderdiği bildirildi.De Graafschap 19 yaşındaki oyuncunun transferine onay vermek için sezonu Hollanda'da tamamlamasını şart koşuyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar olumlu yönde ilerliyor.Başar Önal, bu sezon De Graafschap formasını 24 maçta giydi. 19 yaşındaki sol kanat bu süreçte 7 gol ile 4 asist üretti.Başar Önal'ın De Graafschap ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 800 bin euro. De Graafschap altyapısında yetişen Başar Önal, A Milli formayı da 9 kez terletti.