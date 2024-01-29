Beşiktaş'ta Başar Önal pazarlığı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap'ta forma giyen Başar Önal için pazarlıklar olumlu ilerliyor.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Başar Önal pazarlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2024 13:44
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap'ta forma giyen Başar Önal'i gündemine almıştı.

Hollanda basınında yer alan habere göre, 19 yaşındaki sol kanat için girişimler resmen başladı. Beşiktaş'ın, Başar için ilgi mektubu gönderdiği bildirildi.

PAZARLIKLAR OLUMLU İLERLİYOR

De Graafschap 19 yaşındaki oyuncunun transferine onay vermek için sezonu Hollanda'da tamamlamasını şart koşuyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar olumlu yönde ilerliyor.

SEZON PERFORMANSI

Başar Önal, bu sezon De Graafschap formasını 24 maçta giydi. 19 yaşındaki sol kanat bu süreçte 7 gol ile 4 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERECEK

Başar Önal'ın De Graafschap ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 800 bin euro. De Graafschap altyapısında yetişen Başar Önal, A Milli formayı da 9 kez terletti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery