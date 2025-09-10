Beşiktaş'ta Kayserispor'dan transfer edilecek olan Gökhan Sazdağı transferinin ardından Jonas Svensson'la yolların ayrılması bekleniyor.
Beşiktaş'ın sağ bek bölgesinde bu sezon Gökhan Sazdağı ile Taylan Bulut ikilisi görev yapacak.
2 KULÜP TALİP
Teknik heyetin kadro planlarında yer almayan Norveçli sağ beke Antalyaspor'un yanı sıra Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor da talip.
Bu sezon 5 maçta forma giyen 32 yaşındaki Norveçli, 1 asist kaydetti.
