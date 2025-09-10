09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
1-0
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
3-6
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
1-0
10 Eylül
Şili-Uruguay
0-0
10 Eylül
Peru-Paraguay
0-1

Beşiktaş'ta ayrılık yakın: Svensson!

Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı'nın transferi sonrası Jonas Svensson ile yolların ayrılması bekleniyor.

calendar 10 Eylül 2025 08:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta ayrılık yakın: Svensson!
Beşiktaş'ta Kayserispor'dan transfer edilecek olan Gökhan Sazdağı transferinin ardından Jonas Svensson'la yolların ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ın sağ bek bölgesinde bu sezon Gökhan Sazdağı ile Taylan Bulut ikilisi görev yapacak.

2 KULÜP TALİP

Teknik heyetin kadro planlarında yer almayan Norveçli sağ beke Antalyaspor'un yanı sıra Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor da talip.

Bu sezon 5 maçta forma giyen 32 yaşındaki Norveçli, 1 asist kaydetti. 

