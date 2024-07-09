Beşiktaş'ta ayrılık hazırlığı!

Beşiktaş'ın, yakın zaman içinde Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırması bekleniyor. İngiliz futbolcu, Slovenya kampına götürülmeyecek.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta ayrılık hazırlığı!
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09 Temmuz 2024 18:49
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda takıma gelen oyuncuların yanı sıra gidecek isimlerde şekilleniyor.

Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde kadroya katılan Alex Oxlade-Chamberlain ile yol ayrılığı yakın. İngiliz futbolcunun ülkesine döneceği konuşulurken, Slovenya'da yapılacak yurt dışı kampında yer almayacağı öğrenildi.

İNGİLİZ EKİPLERİ İLGİLENİYOR

İngiliz ekiplerinden Southampton ve Sheffield United'ın, 30 yaşındaki oyuncuya ilgisi olduğu ifade edildi.

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'ta beklenen performansı gösteremedi. Sakatlıklarla boğuşan İngiliz oyuncu, ligde sadece 20 maçta süre aldı. Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon 4 kez gol sevinci yaşadı. Alex Oxlade-Chamberlain'in, Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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