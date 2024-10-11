Beşiktaş'ta Arthur Masuaku tek başına kaldı!

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku, mevkisinde alternatifin bulunmaması nedeniyle siyah beyazlıların tek seçeneği olarak kaldı.
Zaman zaman Emirhan Topçu sol beke geçse de esas bölgesi sol bek olan bir isim aranıyor.
1 MAÇ KAÇIRDI
Masuaku bu sezon sadece bir maç kaçırdı. 30 yaşındaki futbolcu sadece ligde sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında süre alamadı.
Zaman zaman Emirhan Topçu sol beke geçse de esas bölgesi sol bek olan bir isim aranıyor.
1 MAÇ KAÇIRDI
Masuaku bu sezon sadece bir maç kaçırdı. 30 yaşındaki futbolcu sadece ligde sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında süre alamadı.