Beşiktaş'ta Arthur Masuaku tek başına kaldı!

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, alternatifi olmaması nedeniyle mevkisinde tek başına kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku tek başına kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2024 11:17
Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku, mevkisinde alternatifin bulunmaması nedeniyle siyah beyazlıların tek seçeneği olarak kaldı.

Zaman zaman Emirhan Topçu sol beke geçse de esas bölgesi sol bek olan bir isim aranıyor. 

1 MAÇ KAÇIRDI

Masuaku bu sezon sadece bir maç kaçırdı. 30 yaşındaki futbolcu sadece ligde sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında süre alamadı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery