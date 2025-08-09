10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-223'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-021'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-022'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-078'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Beşiktaş'ta ana hedef sağ kanat transferi!

Sağ kanat mevkisinde rotasyonunu geliştirmek isteyen Beşiktaş'ta liste başı isimler Vaclav Cerny ve Leon Bailey.

calendar 09 Ağustos 2025 10:40 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 10:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ana hedef sağ kanat transferi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, yaz transfer dönemine girildiğinde sol kanada bir takviye yapmak isterken sağ kanatta ise Milot Rashica ve Keny Arroyo'ya güvenerek bu bölgeye yer vermedi.

Ancak hem hazırlık maçları hem resmi müsabakalar sonrası sağ kanat konusu sıcaklık kazandı.

RASHICA'NIN ALTERNATİFLERİ ARANIYOR

Özellikle Rashica'nın performansı beklentilerin çok altında kalırken, Beşiktaş Kosovalı oyuncunun yerine hazırlık içerisine girdi. Rashica'ya teklif geldiği anda siyah-beyazlılar, yerine alternatif arayışları başladı.

HEDEF CERNY VE BAILEY

Bunlardan biri Wolfsburg'dan Vaclav Cerny olurken, Aston Villa'dan Leon Bailey ile ilgili de soruşturmalar başladı.

CERNY'DE GÖRÜŞMELER DEVAM

Serdal Adalı yönetimi, Cerny'nin transferi için kulübü Wolfsburg ve oyuncu cephesi ile görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar kısa süre içinde anlaşmaları sağlayıp Çek oyuncuyu İstanbul'a getirmek istiyor.

BAILEY'DE ŞARTLAR SORULDU

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Aston Villa'da top koşturan Leon Bailey'in şartlarını sordu. 

2027 yılına kadar Aston Villa ile sözleşmesi bulunan Jamaikalı oyuncunun kadroya katılması için siyah-beyazlılar görüşmelerini sürdürüyor.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.