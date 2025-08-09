Beşiktaş'ta ana hedef sağ kanat transferi!

Beşiktaş, yaz transfer dönemine girildiğinde sol kanada bir takviye yapmak isterken sağ kanatta ise Milot Rashica ve Keny Arroyo'ya güvenerek bu bölgeye yer vermedi.
Ancak hem hazırlık maçları hem resmi müsabakalar sonrası sağ kanat konusu sıcaklık kazandı.
RASHICA'NIN ALTERNATİFLERİ ARANIYOR
Özellikle Rashica'nın performansı beklentilerin çok altında kalırken, Beşiktaş Kosovalı oyuncunun yerine hazırlık içerisine girdi. Rashica'ya teklif geldiği anda siyah-beyazlılar, yerine alternatif arayışları başladı.
HEDEF CERNY VE BAILEY
Bunlardan biri Wolfsburg'dan Vaclav Cerny olurken, Aston Villa'dan Leon Bailey ile ilgili de soruşturmalar başladı.
CERNY'DE GÖRÜŞMELER DEVAM
Serdal Adalı yönetimi, Cerny'nin transferi için kulübü Wolfsburg ve oyuncu cephesi ile görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar kısa süre içinde anlaşmaları sağlayıp Çek oyuncuyu İstanbul'a getirmek istiyor.
BAILEY'DE ŞARTLAR SORULDU
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Aston Villa'da top koşturan Leon Bailey'in şartlarını sordu.
2027 yılına kadar Aston Villa ile sözleşmesi bulunan Jamaikalı oyuncunun kadroya katılması için siyah-beyazlılar görüşmelerini sürdürüyor.
