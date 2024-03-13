Beşiktaş'ta, Al-Musrati antrenmana katılmadı

Beşiktaş'ın son oynadığı Gaziantep FK maçında yıldız oyuncuu Al-Musrati sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
27 yaşındaki Libyalı oyuncunun son yapılan idmanda yer almadığı açıklandı.
TRT Spor'un haberine göre Al-Musrati'nin riske edilmemek için idmana katılmadığı söylendi.
Al-Musrati'nin Cuma günü antrenmanlara başlaması beklendiği de söylendi.
27 yaşındaki Libyalı oyuncunun son yapılan idmanda yer almadığı açıklandı.
TRT Spor'un haberine göre Al-Musrati'nin riske edilmemek için idmana katılmadığı söylendi.
Al-Musrati'nin Cuma günü antrenmanlara başlaması beklendiği de söylendi.
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