27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
14:30
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Beşiktaş'ta Ahmet Ürkmezgil'den birlik beraberlik çağrısı!

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil, üyelerle buluştu.

27 Eylül 2025 12:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Ahmet Ürkmezgil'den birlik beraberlik çağrısı!
Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün dününü, bugününü ve yarınını birleştirme vizyonuyla yola çıktıklarını belirterek, "Kulübümüzün en büyük ihtiyacı huzur, güven ve birliktir." dedi.

Ahmet Ürkmezgil, Ankara'da ikamet eden Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyeleriyle yemekli toplantıda bir araya geldi.

Ömrünü Beşiktaş'a adamış, 7 yıl boyunca kulübe genel sekreter olarak hizmet etmiş, siyah-beyaz sevdalısı biri olarak divan kurulu başkan adayı olduğunu belirten Ürkmezgil, "Bu yola Beşiktaş'ın dününü, bugününü ve yarınını birleştirme vizyonuyla çıktık, biliyoruz ki kulübümüzün en büyük ihtiyacı huzur, güven ve birliktir. Artık kırgınlıkları bir kenara bırakma, kucaklaşma zamanıdır. İşte bu yüzden sloganımızı 'birlik divanı' olarak uygun gördük." diye konuştu.


Tecrübeyi genç enerjiyle buluşturacaklarını dile getiren Ürkmezgil, "Farklı görüşleri ortak hedeflerde birleştireceğiz. Şeffaflık, saygı ve sorumluluk ilkeleriyle divanı geleceğe taşıyacağız." dedi.

Ürkmezgil, projelerine ilişkin, "Divan lokali ve Süleyman Seba Müzesi, herkesin ortak isteğiydi, bunu hayata geçirmek benim hayalimdi. Yönetim kuruluyla imzaladığımız protokol, bu ihtiyacı karşılayacak. Seçimi kim kazanırsa kazansın lokal tüm divanın hizmetinde olacak. Divan üyelerinin kullanabileceği, Beşiktaş ile ilgili fikirlerin paylaşılabileceği, tartışılabileceği, geçmişin atmosferinde konuşabileceğimiz, bu fikirleri yönetime taşıyabileceğimiz bir yer olsun istedik." ifadelerini kullandı.

Divan üyeleri ve yakınları için haftada iki gün divan lokalinde ücretsiz doktor muayenesi hizmeti vereceklerini de aktaran Ürkmezgil, şöyle konuştu:

"Anlaşmasını yaptığımız özel bir hastane ile tüm Türkiye'de yüzde 20 indirim sağlayacağız. Beşiktaşlı avukatlarımızla iş birliği yaparak üyelerimize ücretsiz hukuki danışmanlık desteği vereceğiz. Divan kurulunun geçmişten günümüze değerli üyelerini kapsayan dijital arşiv ve müze oluşturacağız. Amacımız geçmişimizi korumak ve geleceğe aktarmaktır. Aktif bir divan iletişim hattı kuracağız, her üyemiz kolayca sesini duyurabilecek. Projelerimizi sürdürülebilir kılmak için özel komisyonlar oluşturuyoruz. Kalıcı kültürel miras oluşturulacak. Şeffaflık ve hızlı geri bildirim öncelikli olacak. Bizim tek derdimiz var, Beşiktaş'a yakışan güçlü bir divan oluşturmak. Bunu da sizlerin desteğiyle hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
