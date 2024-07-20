Beşiktaş'ta 9 isimden 15 milyon euro tasarruf

Beşiktaş, Teknik Direktör van Bronckhorst'un istemediği isimlerden kurtularak, yaklaşık 15 milyon euroluk bir bedelin kasada tutulması için çaba harcayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 9 isimden 15 milyon euro tasarruf
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20 Temmuz 2024 13:18
Beşiktaş'ta yer alan ve Hollandalı teknik adam tarafından "Gidebilirler" notu düşülen Amartey, Onana, Chamberlain, Montero, Rebiç, Aboubakar, Colley, Masuaku ve Hasiç gibi futbolcuları göndermenin çabasında olan Beşiktaş Yönetimi, bu oyuncuları gönderip en azından maaştan tasarruf sağlamak için mücadele edecek.

Bu sezon Rafa Silva, Imbobile, Paulista gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan ve önemli bir maaş yüküyle karşı karşıya kalan siyah-beyazlılar, gidenlerin maaşından 15 milyon euro düşmeyi hedefliyor.

Beşiktaş böylece yeni transferlere yer açmaya çalışacak. Kartal, 3 oyuncuyu daha kadrosuna katmayı planlıyor.

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