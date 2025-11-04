04 Kasım
Beşiktaş'ta 5 isim idmana çıkmadı!

Beşiktaş kulübü, 5 futbolcusu için sakatlık açıklamasına bulundu.

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından bugün gerçekleştirilen idmana beş futbolcunun katılmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Emirhan Topçu'nun hamstringde gerginlik, Vaclav Cerny ve Rafa Silva'nın kalf bölgesinde ağrı ve sertlik, Necip Uysal'ın sol dizinde pes anserinus bursiti olduğu açıklamada açıklandı.

Öte yandan Gabriel Paulista'nın annesinin rahatsızlığı nedeniyle Brezilya'ya gittiği belirtildi.


Cerny'nin Antalyaspor maçına yetişmesi beklenirken, Rafa Silva'nın durumunun belirsiz olduğu öğrenildi. Emirhan Topçu cezalı olduğu için Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Gabriel Paulista Antalyaspor maçı öncesi Türkiye'ye dönecek ve maç kadrosunda yer alacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI...

"A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır.

Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.

Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya'ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
