Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor'a karşı net galip

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor'a karşı net galip
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12 Ocak 2025 21:20
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor'u konuk etti.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi Salonu'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 3-0 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor ise 14. kez mağlup oldu.

 Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Nazire Turnaoğlu

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Begüm Kaçmaz, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Alara Altundağ, Merve Nezir, Merve Tanıl)

Sarıyer Belediyespor: Ezgi Akyaldız, Strunjak, Arzum Tezcan, Mitchem, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz (Berre İnce, Michelle Luna, Guerra, Taubner, Fatmanur Yılmaz)

Setler: 25-20, 25-18, 25-19

Süre: 82 dakika (28, 27, 27)

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