Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor'a karşı net galip

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor'u konuk etti.



BJK Fibabanka Spor Kompleksi Salonu'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 3-0 kazandı.



Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor ise 14. kez mağlup oldu.



Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi



Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Nazire Turnaoğlu



Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Begüm Kaçmaz, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Alara Altundağ, Merve Nezir, Merve Tanıl)



Sarıyer Belediyespor: Ezgi Akyaldız, Strunjak, Arzum Tezcan, Mitchem, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz (Berre İnce, Michelle Luna, Guerra, Taubner, Fatmanur Yılmaz)



Setler: 25-20, 25-18, 25-19



Süre: 82 dakika (28, 27, 27)



