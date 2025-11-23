23 Kasım
Beşiktaş - Samsunspor: 11'ler

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Beşiktaş - Samsunspor: 11'ler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.

Ligdeki 12 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 20 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'e verilen milli aradan önce deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenen siyah-beyazlı takım, Samsunspor'u da mağlup edip galibiyet serisi yakalamayı hedefleyecek.


Ligde 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 23 puan toplayan Samsunspor, 4. sırada bulunuyor.

Son oynadığı lig maçında ikas Eyüpspor'u sahasında 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş'ı de mağlup ederek rakibi ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ile PFDK'dan bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal Toure, Abraham.



Samsunspor: Okan, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.



- Siyah-beyazlılarda 4 eksik var

Beşiktaş'ta Samsunspor maçında 4 oyuncu formasından uzak kalacak.

Kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü ile sakatlıkları süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

"Mekanik lomber" ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın da mücadelede görev yapması beklenmiyor.

- Sergen Yalçın cezasını tamamladı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 1 maçlık kırmızı kart cezasının ardından Samsunspor maçında yeniden kulübedeki yerini alabilecek.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı karttan dolayı 1 maç ceza alarak Antalyaspor deplasmanında takımının başında yer alamadı.

- Rafa Silva'nın forma giymesi beklenmiyor

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Samsunspor maçında da forma giymesi beklenmiyor.

Bir süredir bel ağrısından dolayı antrenmanlara çıkmadığı bildirilen Portekizli futbolcunun hafta içinde yapılan MR tetkiklerinde söz konusu ağrıyı açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştı. Oyuncuya siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanıyor.

Takımdan ayrılmak istediğini de ekim ayında kulübe bildiren Rafa Silva, bu mücadelede de formasından uzak kalacak.

- Emirhan Topçu dönüyor

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla yeniden formasına kavuşmayı hedefliyor.

Ligdeki Antalyaspor maçında cezasından dolayı görev yapamayan savunma oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bir maç aradan sonra siyah-beyazlı formasına kavuşacak.

- Felix Uduokhai ceza sınırında

Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray mücadelelerinde sarı kartla cezalandırılan Alman savunma oyuncusu, Samsunspor maçında kart görmesi halinde gelecek hafta Fatih Karagümrük ile oynanacak müsabakada cezalı duruma düşecek.

- Dolmabahçe'de son 2 maçta 6 puan kaybetti

Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son 2 maçta rakiplerine mağlup oldu.

Süper Lig'de 9. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1, 11. haftada ise derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, iç sahada üst üst iki mücadeleden puansız ayrıldı.

Ligde zirve takibini sürdürmek isteyen Beşiktaş, sahasında taraftarının da desteğiyle Samsunspor karşısında 3 puan hedefliyor.

- Son 3 maçta rakibini İstanbul'da yenemedi

Beşiktaş, Samsunspor'u İstanbul'da konuk ettiği son 3 maçta yenemedi.

Siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonunda İstanbul'da rakibiyle oynadığı maçta 1-0 mağlup olurken, 2023-2024'te 1-1, 2024-2025'te ise 0-0 berabere kaldı.

Söz konusu 3 karşılaşmayı da kazanamayan Beşiktaş, Süper Lig'de son 7 deplasmanında yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisini bu maçta mağlup ederek galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Öte yandan siyah-beyazlılar, Samsunspor'u evinde son olarak 2005-06 sezonunda 3-2 yenmişti.

-65. randevu

Beşiktaş ile Samsunspor, oynayacakları müsabakayla Süper Lig'de 65. kez karşılaşacak.

Beşiktaş, daha önce oynanan 64 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 11 galibiyet elde etti. Ligde oynanan 18 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 102 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım ise 59 gol kaydetti.

Beşiktaş, rakibiyle geçen sezon ligde yaptığı maçlarda deplasmanda 2-0 kazanırken, sahasında ise 0-0 berabere kaldı.

- İstanbul'da Beşiktaş'ın üstünlüğü var

İstanbul'da oynanan lig maçlarında siyah-beyazlı takımın üstünlüğü göze çarpıyor.

Beşiktaş, Samsunspor ile Dolmabahçe'de oynadığı 32 karşılaşmada 19 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar 9 mücadelede beraberlik yaşarken sahasındaki 4 maçta ise puan alamadı.

İstanbul'da yapılan 32 maçta Beşiktaş, 44 kez rakip ağları havalandırırken Karadeniz temsilcisi 24 gol kaydetti.

- Dolmabahçe'deki tarihi maç

Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan karşılaşma, Türk futbol tarihine geçti.

Ligde sezonun ikinci yarısının ilk maçında siyah-beyazlılar, 25 Ocak 2004'te o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda Samsunspor'u ağırladı.

Tarihe geçen maçta Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor lehine 4-1 olduğu esnada 85. dakikada maçı bitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha sonra karşılaşmanın sonucunu kırmızı-beyazlılar lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

