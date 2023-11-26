Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.
Beşiktaş'ın ilk golünü 17. dakikada Cenk Tosun attı. Samsunspor, bu gole 25. dakikada Marius Mouandilmadji ile karşılık verdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada Omar Colley attı.
Beşiktaş, takımın başında ikinci maçına çıkan Rıza Çalımbay'la ikide iki yaptı.
Beşiktaş ligde 25 puana yükseldi. Samsunspor 8 puanda kaldı.
Beşiktaş, hafta arasında perşembe günü UEFA Konferans Ligi maçında sahasında Club Brugge'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, daha sonra ligde MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Samsunspor, ligde gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.
BEŞİKTAŞ ATTI, OFSAYT
Beşiktaş, karşılaşmanın 2. dakikasında öne geçti. Alex-Oxlade Chamberlain'in pasında topla buluşan Onur Bulut'un içeriye çevirdiği topta Soner Gönül kendi ağlarını havalandırdı. Ancak bu pozisyonda Onur Bulut için ofsayt bayrağı kalktı.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI
Beşiktaş, Samsun'da 14. dakikada penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Valentin Rosier, Soner Gönül'ün yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Pozisyonu yakın mesafeden gören hakem Abdulkadir Bitigen, tereddütsüz şekilde penaltı noktasını gösterdi.
Samsunsporlu oyuncuların yoğun itirazına rağmen VAR ile de görüşen Bitigen, kararından dönmedi ve penaltı atışının yapılmasını istedi.
CENK ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI
Beşiktaş'ta penaltıda topun başına Cenk Tosun geçti. Cenk, vuruşunda kaleci Okan Kocuk'u geçemedi. Dönen topu iyi takip eden tecrübeli futbolcu, 17. dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
SAMSUNSPOR BASKISI
Beşiktaş'ın golünün ardından Samsun'da yağmur hızını artırdı. Bu dakikalarda 1-0 geriye düşen Samsunspor da rakip kaleye daha çok gitmeye başladı.
2 DAKİKADA 2 POZİSYON
Karadeniz temsilcisinde Rick Van Drongelen, 2 dakikada 2 pozisyona girdi. 23. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Van Drongelen'in yakın mesafeden kafa vuruşunu Mert Günok kurtardı. Bu pozisyonun devamında kullanılan kornerde Mert Günok topu elinden kaçırdı. Van Drongelen, bu topu tamamlamak istedi. Rosier topu çizgiden çıkardı.
SAMSUNSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI
Samsunspor, 25. dakikada beraberliği yakaladı. Sol kanattan Zeki Yavru'nun ortasında Marius Mouandilmadji, ceza sahasında şık bir vuruş yaparak durumu 1-1'e getirdi.
OYUNDA TEMPO DÜŞTÜ
Samsunspor'un beraberlik golünün ardından oyunda tempo düştü. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.
ABOUBAKAR HAMLESİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ikinci devrenin başında oyuna müdahale etti. Siyah-beyazlı takımda karşılaşmaya yedek başlayan Vincent Aboubakar, 46. dakikada oyuna dahil oldu. Bu dakikada Beşiktaş'ta kenara gelen isim Onur Bulut oldu.
TEMPO YÜKSELMEDİ, BİR HAMLE DAHA
Rıza Çalımbay, Aboubakar hamlesi sonrası oyunda tempoyu yükselmeyince bir hamle daha yaptı. Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, 67. dakikada Cenk Tosun yerine oyuna dahil oldu.
Samsunspor'da ise sakatlanan Zeki Yavru oyuna devam edemedi. Zeki yerine 70. dakikada Muhammed Gümüşkaya oyuna girdi.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ!
Beşiktaş, 72. dakikada etkili oldu. Necip'in sağ kanattan ortasında Vincent Aboubakar'ın ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarıya gitti.
SAMSUNSPOR ATTI, OFSAYT
Samsunspor, 76. dakikada bir gol daha buldu. Olivier Ntcham'ın vuruşunda savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Muhammed Gümüşkaya topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem bu pozisyonda Muhammed için ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolünün ardından gol geçerlilik kazanmadı.
AMIR VURDU, OKAN KURTARDI
Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, 80. dakikada ceza sahası dışından etkili bir şut çıkardı. Hadziahmetovic'in vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtardı.
BEŞİKTAŞ'TA COLLEY SAHNEDE!
Beşiktaş, 84. dakikada bir kez daha öne geçti. Bu dakikada kullanılan kornerde Omar Colley'in ceza sahası içinden kafa vuruşu savunmadan döndü. Dönen topta Gedson'un vuruşunu Colley tamamladı ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Beşiktaş'ta Chamberlain'in pasında Onur Bulut, ceza sahası içine yerden sert ortaladı, Soner Gönül'e çarpan top ağlarla buluştu. Hakem Abdulkadir Bitigen, ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
14. dakikada Beşiktaş, penaltı kazandı. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Rosier, Soner Gönül'le mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlı takımın kazandığı penaltıyı Cenk Tosun kullandı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu Cenk Tosun tamamladı: 0-1.
23. dakikada ev sahibi takım peş peşe korner kazandı. Zeki Yavru'nun sağ taraftan ortasına iyi yükselen Van Drongelen, topa kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok çizgiden topu kornere çeldi. Aynı dakika içinde sol taraftan kazanılan köşe atışını ise Soner Gönül kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Van Drongelen sert vurdu; kaleci Mert Günok'u geçen topu kale direğinin dibinden Rosier kornere gönderdi.
25. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında Moundilmadji, şık bir voleyle topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Dk. 58 dakikada Samsunspor atağında Taylan Antalya'nın defansın arkasına ortasında Emre Kılınç, kaleci Mert Günok ve Necip Uysal'ın arasından topa dokundu, meşin yuvarlak direği sıyırarak kornere gitti.
72. dakikada misafir takımın atağında Necip Uysal'ın ortasına iyi yükselen Aboubakar kafayla vurdu, top direğe çarparak auta çıktı.
80. dakikada Beşiktaş atağında Amir'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan Kocuk, topu son anda çizgiden kornere çeldi.
84. dakikada siyah-beyazlı takım 2-1 öne geçti. Beşiktaş'ın kazandığı korner atışını Amir kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Colley, kafayla vurdu, kale çizgisi üzerinde Emre Kılınç'tan top geri döndü. Bu pozisyonda ceza saha içinde oluşan karambolde top önünde kalan Fernandes, sert vurdu, Colley'in göğsüne çarpan meşin yuvarlar ağlara gitti. 2-1
90+4 dakikada Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Ercan Kara kafayla vurdu, top arka direğe çarparak auta çıktı.
Karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 69 Muhammed Gümüşkaya), Satka, Van Drongelen (Dk. 88 Laura), Soner Gönül, Benasser (Dk. 35 Schindler), Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji (Dk. 84 Ercan Kara)
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Dk. 46 Aboubakar), Necip Uysal, Masuaku, Colley, Hadziahmetovic, Chamberlain (Dk. 77 Demir Ege Tıknaz), Gedson Fernandes, Rosier, Muleka (Dk. 90+5 Semih Kılıçsoy), Cenk Tosun (Dk. 67 Tayfur Bingöl)
Goller: Dk. 25 Moundilmadji (Yılport Samsunspor), Dk. 17 Cenk Tosun, Dk. 84 Colley (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Satka, Dk. 59 Moundilmadji (Yılport Samsunspor), Dk. 42 Rosier (Beşiktaş)
Beşiktaş'ın ilk golünü 17. dakikada Cenk Tosun attı. Samsunspor, bu gole 25. dakikada Marius Mouandilmadji ile karşılık verdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada Omar Colley attı.
Beşiktaş, takımın başında ikinci maçına çıkan Rıza Çalımbay'la ikide iki yaptı.
Beşiktaş ligde 25 puana yükseldi. Samsunspor 8 puanda kaldı.
Beşiktaş, hafta arasında perşembe günü UEFA Konferans Ligi maçında sahasında Club Brugge'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, daha sonra ligde MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Samsunspor, ligde gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.
BEŞİKTAŞ ATTI, OFSAYT
Beşiktaş, karşılaşmanın 2. dakikasında öne geçti. Alex-Oxlade Chamberlain'in pasında topla buluşan Onur Bulut'un içeriye çevirdiği topta Soner Gönül kendi ağlarını havalandırdı. Ancak bu pozisyonda Onur Bulut için ofsayt bayrağı kalktı.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI
Beşiktaş, Samsun'da 14. dakikada penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Valentin Rosier, Soner Gönül'ün yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Pozisyonu yakın mesafeden gören hakem Abdulkadir Bitigen, tereddütsüz şekilde penaltı noktasını gösterdi.
Samsunsporlu oyuncuların yoğun itirazına rağmen VAR ile de görüşen Bitigen, kararından dönmedi ve penaltı atışının yapılmasını istedi.
CENK ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI
Beşiktaş'ta penaltıda topun başına Cenk Tosun geçti. Cenk, vuruşunda kaleci Okan Kocuk'u geçemedi. Dönen topu iyi takip eden tecrübeli futbolcu, 17. dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
SAMSUNSPOR BASKISI
Beşiktaş'ın golünün ardından Samsun'da yağmur hızını artırdı. Bu dakikalarda 1-0 geriye düşen Samsunspor da rakip kaleye daha çok gitmeye başladı.
2 DAKİKADA 2 POZİSYON
Karadeniz temsilcisinde Rick Van Drongelen, 2 dakikada 2 pozisyona girdi. 23. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Van Drongelen'in yakın mesafeden kafa vuruşunu Mert Günok kurtardı. Bu pozisyonun devamında kullanılan kornerde Mert Günok topu elinden kaçırdı. Van Drongelen, bu topu tamamlamak istedi. Rosier topu çizgiden çıkardı.
SAMSUNSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI
Samsunspor, 25. dakikada beraberliği yakaladı. Sol kanattan Zeki Yavru'nun ortasında Marius Mouandilmadji, ceza sahasında şık bir vuruş yaparak durumu 1-1'e getirdi.
OYUNDA TEMPO DÜŞTÜ
Samsunspor'un beraberlik golünün ardından oyunda tempo düştü. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.
ABOUBAKAR HAMLESİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ikinci devrenin başında oyuna müdahale etti. Siyah-beyazlı takımda karşılaşmaya yedek başlayan Vincent Aboubakar, 46. dakikada oyuna dahil oldu. Bu dakikada Beşiktaş'ta kenara gelen isim Onur Bulut oldu.
TEMPO YÜKSELMEDİ, BİR HAMLE DAHA
Rıza Çalımbay, Aboubakar hamlesi sonrası oyunda tempoyu yükselmeyince bir hamle daha yaptı. Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, 67. dakikada Cenk Tosun yerine oyuna dahil oldu.
Samsunspor'da ise sakatlanan Zeki Yavru oyuna devam edemedi. Zeki yerine 70. dakikada Muhammed Gümüşkaya oyuna girdi.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ!
Beşiktaş, 72. dakikada etkili oldu. Necip'in sağ kanattan ortasında Vincent Aboubakar'ın ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarıya gitti.
SAMSUNSPOR ATTI, OFSAYT
Samsunspor, 76. dakikada bir gol daha buldu. Olivier Ntcham'ın vuruşunda savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Muhammed Gümüşkaya topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem bu pozisyonda Muhammed için ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolünün ardından gol geçerlilik kazanmadı.
AMIR VURDU, OKAN KURTARDI
Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, 80. dakikada ceza sahası dışından etkili bir şut çıkardı. Hadziahmetovic'in vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtardı.
BEŞİKTAŞ'TA COLLEY SAHNEDE!
Beşiktaş, 84. dakikada bir kez daha öne geçti. Bu dakikada kullanılan kornerde Omar Colley'in ceza sahası içinden kafa vuruşu savunmadan döndü. Dönen topta Gedson'un vuruşunu Colley tamamladı ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Beşiktaş'ta Chamberlain'in pasında Onur Bulut, ceza sahası içine yerden sert ortaladı, Soner Gönül'e çarpan top ağlarla buluştu. Hakem Abdulkadir Bitigen, ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
14. dakikada Beşiktaş, penaltı kazandı. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Rosier, Soner Gönül'le mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlı takımın kazandığı penaltıyı Cenk Tosun kullandı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu Cenk Tosun tamamladı: 0-1.
23. dakikada ev sahibi takım peş peşe korner kazandı. Zeki Yavru'nun sağ taraftan ortasına iyi yükselen Van Drongelen, topa kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok çizgiden topu kornere çeldi. Aynı dakika içinde sol taraftan kazanılan köşe atışını ise Soner Gönül kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Van Drongelen sert vurdu; kaleci Mert Günok'u geçen topu kale direğinin dibinden Rosier kornere gönderdi.
25. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında Moundilmadji, şık bir voleyle topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Dk. 58 dakikada Samsunspor atağında Taylan Antalya'nın defansın arkasına ortasında Emre Kılınç, kaleci Mert Günok ve Necip Uysal'ın arasından topa dokundu, meşin yuvarlak direği sıyırarak kornere gitti.
72. dakikada misafir takımın atağında Necip Uysal'ın ortasına iyi yükselen Aboubakar kafayla vurdu, top direğe çarparak auta çıktı.
80. dakikada Beşiktaş atağında Amir'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan Kocuk, topu son anda çizgiden kornere çeldi.
84. dakikada siyah-beyazlı takım 2-1 öne geçti. Beşiktaş'ın kazandığı korner atışını Amir kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Colley, kafayla vurdu, kale çizgisi üzerinde Emre Kılınç'tan top geri döndü. Bu pozisyonda ceza saha içinde oluşan karambolde top önünde kalan Fernandes, sert vurdu, Colley'in göğsüne çarpan meşin yuvarlar ağlara gitti. 2-1
90+4 dakikada Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Ercan Kara kafayla vurdu, top arka direğe çarparak auta çıktı.
Karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 69 Muhammed Gümüşkaya), Satka, Van Drongelen (Dk. 88 Laura), Soner Gönül, Benasser (Dk. 35 Schindler), Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji (Dk. 84 Ercan Kara)
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Dk. 46 Aboubakar), Necip Uysal, Masuaku, Colley, Hadziahmetovic, Chamberlain (Dk. 77 Demir Ege Tıknaz), Gedson Fernandes, Rosier, Muleka (Dk. 90+5 Semih Kılıçsoy), Cenk Tosun (Dk. 67 Tayfur Bingöl)
Goller: Dk. 25 Moundilmadji (Yılport Samsunspor), Dk. 17 Cenk Tosun, Dk. 84 Colley (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Satka, Dk. 59 Moundilmadji (Yılport Samsunspor), Dk. 42 Rosier (Beşiktaş)
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