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Beşiktaş, Pasalic için harekete geçti!

Beşiktaş, Atalanta ile yollarını ayıracak olan Mario Pasalic için devreye girdi.

calendar 23 Mayıs 2025 09:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Pasalic için harekete geçti!
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Son yıllarda ligin ilk yarısında zirve yarışından koparak taraftarını üzen Beşiktaş, yeni sezonda bu yarışın içerisinde yer almak istiyor.

Bunun için kolları sıvayan Başkan Serdal Adalı, kulübe önemli isimler kazandırmak istiyor.

Gedson Fernandes'i gelen tekliflere karşın elde tutmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, yanına kendisini ispatlamış bir isim getirecek. O futbolcu ise teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de çok beğendiği Mario Pasalic.

İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki orta saha için gaza basıldı.

ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR

Avrupa takımlarının da radarında bulunan ve haziran ayında bonservisini eline alacak olan Hırvat futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, hızlı davranarak işi neticelendirmenin planlarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ İMZA PARASI ÖDEMEYİ DE GÖZE ALDI

Senelik 1.8 milyon Euro kazanan Pasalic için 2.5 milyon Euro yıllık ücrete çıkacak olan Beşiktaş, ayrıca taksitler halinde imza parası ödemeyi de göze aldı.

LİG SONA ERİNCE RESMİYET KAZANMASI BEKLENİYOR

Menajerler vasıtasıyla temasa geçilen 30 yaşındaki Hırvat yıldız için ilerleyen günlerde İtalya'ya çıkarma yapılacak. Ligler sona erdikten sonra transferin resmiyet kazanması bekleniyor. 


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