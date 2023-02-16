Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ü de yolladı!

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Oğuzhan Akgün'ü Sakaryaspor'a kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ü de yolladı!
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16 Şubat 2023 18:05
Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Oğuzhan Akgün'ü Sakaryaspor'a gönderdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Oğuzhan'ın Sakaryaspor'a sezon sonuna kadar verildiği belirtildi.

21 yaşındaki oyuncu Oğuzhan, Beşiktaş altyapısında yetişerek A Takım'a yükselmişti.

Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan Akgün, sezon sonunda siyah beyazlı kulübe geri dönecek.

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