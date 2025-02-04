Beşiktaş, milli yıldızın peşinde!

Beşiktaş'ın bonservisi Valencia'da bulunan, Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş, milli yıldızın peşinde!
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04 Şubat 2025 08:40
Son güncelleme 04 Şubat 2025 08:44

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in derlediği habere göre; Beşiktaş bonservisi Valencia'da bulunan ve Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen milli stoper Cenk Özkaçar ile ilgileniyor. 

Haberde, "Valladolid, Cenk'i Valencia'ya geri göndermek istiyor. Valencia'nın Beşiktaş'tan tek talebi, oyuncunun kalan maaşının tamamının ödenmesi yönünde" ifadeleri kullanıldı.

KONTRATI 2028'DE SONA ERECEK

Sol bekte de forma giyebilen Cenk'in Valencia ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

Valladolid formasıyla bu sezon 5 maçta forma giyen 24 yaşındaki savunmacı skor katkısı yapamadı.

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