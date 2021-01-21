Beşiktaş'ta golcü transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Hırvat golcü Mario Mandzukic'i Milan'a kaptıran siyah beyazlıların gündemine giren son isim M'Baye Niang oldu. Fransa Ligue 1'de mücadele eden Rennes'in geçen sezon Torino'dan 15 milyon avroya kadrosuna kattığı Senegalli yıldız bu sezon beklentilerin altında kaldı. Rennes kulübü de 26 yaşındaki santrforu kiralamak isteyince devreye Beşiktaş girdi.Fransız ekibi, Beşiktaş'ın ilgisini sıcak karşıladı ve Niang'ı yarım sezon için ücret almadan kiralama önerisinde bulundu ancak tek bir şartla. Siyah-beyazlılardan bu transfer için Niang'ın yıllık 1,6 milyon avroluk ücretinin karşılanması istendi. Yeni transferlerin yıllık ücretlerinin maksimum 1,5 milyon avro olmasına özen gösteren siyah-beyazlı yönetim altı aylık için yüksek bulunan bu rakamı indirmek için görüşmelere devam ediyor.Santrforda görev yapan M'baye Niang'ın her iki kanatta da oynayabilmesi teknik direktör Sergen Yalçın'ı da cezbediyor. Tecrübeli teknik adamın, yoğun fikstürde sık sık rotasyon yaptığı için üç bölgede de oynayabilen Niang'ı çok istediği öğrenildi.