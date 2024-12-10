Beşiktaş maçına Slovak hakem

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'ın deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.
Aspmyra Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Glova'nın yardımcıları ile dördüncü hakem UEFA'dan henüz açıklanmadı.
Mücadelede VAR'da Michal Ocenas, AVAR'da ise Martin Dohal görev yapacak.
Aspmyra Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Glova'nın yardımcıları ile dördüncü hakem UEFA'dan henüz açıklanmadı.
Mücadelede VAR'da Michal Ocenas, AVAR'da ise Martin Dohal görev yapacak.