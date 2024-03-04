Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı tarihi belli oldu

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, 9 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı tarihi belli oldu
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04 Mart 2024 16:32
Beşiktaş Kulübünün 2024 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, 9 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hilton İstanbul Bosphorus Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.

Toplantıda, bu yıl itibarıyla divan kurulu üyeliğine hak kazanan isimlere mazbataları teslim edilecek.

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