Beşiktaş, Kayserispor hazırlıklarına başladı

Siyah Beyazlılar, Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın antrenmanlarına başladı.

Haber; AA
Beşiktaş, Kayserispor hazırlıklarına başladı
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30 Haziran 2020 22:27
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol çalışması yaptığı antrenman, yarı sahada üç takımlı turnuva maçlarının ardından şut idmanıyla sona erdi.

Beşiktaş, 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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