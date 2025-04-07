Beşiktaş, Kasımpaşa maçında 10 kişi kaldı: Tayyip Talha

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesinin ardından Kasımpaşa karşısında 10 kişi kaldı. Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'de sonradan oyuna girip ilk yarı bitmeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçında 10 kişi kaldı: Tayyip Talha
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07 Nisan 2025 20:46
Son güncelleme 07 Nisan 2025 20:55
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş, 43. dakikada 10 kişi kaldı.

Mücadelenin 17. dakikasında sakatlanan Emirhan Topçu yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 43. dakikada Yasin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve Tayyip Talha'ya kırmızı kart gösterdi.

Tayyip Talha Sanuç, hafta içinde Göztepe'ye karşı oynanan maçta da kırmızı kart görmüştü.

Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'de sonradan oyuna girip ilk yarı bitmeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

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