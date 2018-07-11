Beşiktaş Kapustka için nabız yokladı

, kanat transferi için sürpriz bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş yönetiminin, bonservisi Leicester'da olan 21 yaşındakiiçin nabız yokladığı ortaya çıktı.Geçtiğimiz sezonu Freiburg'ta kiralık olarak geçiren Polonyalı 10 numara için siyah-beyazlıların, Leicester'la bir ön görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.Kapustka geçen sezon Freiburg formasıyla Bundesliga'da 7 maça çıktı.