Beşiktaş Kapustka için nabız yokladı

Beşiktaş, kanat transferi için sürpriz bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş yönetiminin, bonservisi Leicester'da olan 21 yaşındaki Bartosz Kapustka için nabız yokladığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezonu Freiburg'ta kiralık olarak geçiren Polonyalı 10 numara için siyah-beyazlıların, Leicester'la bir ön görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Kapustka geçen sezon Freiburg formasıyla Bundesliga'da 7 maça çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş yönetiminin, bonservisi Leicester'da olan 21 yaşındaki Bartosz Kapustka için nabız yokladığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezonu Freiburg'ta kiralık olarak geçiren Polonyalı 10 numara için siyah-beyazlıların, Leicester'la bir ön görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Kapustka geçen sezon Freiburg formasıyla Bundesliga'da 7 maça çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın