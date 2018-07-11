  •  
    Fenerbahçe için adı sır gibi saklanan forvet...
  •  
    Beşiktaş orta sahası için sürpriz genç Polonyalı!
  •  
    Cengiz'den F.Bahçe'nin transferleri için mesaj!
  •  
    G.Saray, 23'lük kalecinin TRANSFERİNİ bitirdi!..
  •  
    Cristiano Ronaldo'nun yerine kimi alacaklar?

Beşiktaş Kapustka için nabız yokladı

Beşiktaş, bonservisi Leicester City'de olan Kapustka için nabız yokladı.

Beşiktaş Kapustka için nabız yokladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2018 04:52
Beşiktaş, kanat transferi için sürpriz bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş yönetiminin, bonservisi Leicester'da olan 21 yaşındaki Bartosz Kapustka için nabız yokladığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezonu Freiburg'ta kiralık olarak geçiren Polonyalı 10 numara için siyah-beyazlıların, Leicester'la bir ön görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Kapustka geçen sezon Freiburg formasıyla Bundesliga'da 7 maça çıktı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için