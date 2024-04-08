Beşiktaş, kaptanıyla sözleşme uzatıyor

Beşiktaş yönetimi, emektar kaptanı Necip Uysal'la sözleşme yenilemek için girişimlere başlıyor.
Sözleşmesi 2025'te bitecek olan tecrübeli futbolcuyla 2027'ye kadar yeni kontrat imzalanacak.
Necip'in maaşında da ciddi miktarda bir iyileştirme yapılacak. Necip'in yönetimle para konuşmayacağı biliniyor. Yönetim buna göre kaptanına jest yapacak.
34 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Necip Uysal bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Sözleşmesi 2025'te bitecek olan tecrübeli futbolcuyla 2027'ye kadar yeni kontrat imzalanacak.
Necip'in maaşında da ciddi miktarda bir iyileştirme yapılacak. Necip'in yönetimle para konuşmayacağı biliniyor. Yönetim buna göre kaptanına jest yapacak.
34 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Necip Uysal bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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