Beşiktaş, kaptanıyla sözleşme uzatıyor

Beşiktaş, takımın efsane kaptanlarından Necip Uysal ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, kaptanıyla sözleşme uzatıyor
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08 Nisan 2024 10:29
Beşiktaş yönetimi, emektar kaptanı Necip Uysal'la sözleşme yenilemek için girişimlere başlıyor.

Sözleşmesi 2025'te bitecek olan tecrübeli futbolcuyla 2027'ye kadar yeni kontrat imzalanacak.

Necip'in maaşında da ciddi miktarda bir iyileştirme yapılacak. Necip'in yönetimle para konuşmayacağı biliniyor. Yönetim buna göre kaptanına jest yapacak.

34 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Necip Uysal bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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