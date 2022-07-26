Beşiktaş, Jeahze için teklifini yaptı!

CELTIC VE TROYES DE İLGİLENDİ

BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTİYOR

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi sonrası Beşiktaş, sol beke takviye adına çalışmalarına hız vermiş durumda...Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar, Mohanad Jeahze için görüşmelere başladı. Beşiktaş, Jaehze için resmî teklifini Hammarby'ye iletti. A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlı idareciler, Hammarby'e 1.3 milyon euro önerdi.İsveç'te yeni sezona çok iyi giriş yapan Jeahze, Irak Milli Takımı'nda da forma giymeye başlamıştı. Celtic ve Troyes tarafından da izlenen 25 yaşındaki sol bek için Haziran ayı sonunda CSKA Sofia'dan alınan teklif de İsveç ekibi tarafından reddedilmişti. O dönemde yaptığı açıklamada Jeahze, bu teklifin kendisi ve kulüp için yetersiz olduğunu belirtmişti.Beşiktaş'ın teklifi sonrası taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Oyuncunun da bu transfer ihtimaline ilişkin görüşünü paylaştığı aktarılıyor. Buna göre Jeahze'nin yurt dışında şansını denemek adına Beşiktaş'a gitmek istediği ifade edilmekte.