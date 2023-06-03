Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 5-2'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Gedson Fernandes, 30. dakikada Cenk Tosun, 49. dakikada Vincent Aboubakar ve 79. dakikada Tayfur Bingöl ve 90+13. dakikada penaltıdan Atiba Hutchinson kaydetti.
MAÇTA İLGİNÇ OLAY!
Hakem Volkan Bayarslan, 90 dakikanın son düdüğünü çaldıktan sonra Beşiktaş, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Cenk Tosun'un son saniyede yerde kaldığı pozisyonda penaltı olduğunu belirten Volkan Bayaraslan, beyaz noktayı gösterdi. 40 yaşındaki Atiba Hutchinson, 90+13. dakikada attığı golle maçın 5-2 bitmesini sağladı.
Siyah-beyazlı takımda Gedson Fernandes, attığı golün yanı sıra Tayfur Bingöl'e asist yaparken, oynadığı futbolla maça damga vurdu.
Kasımpaşa'nın golleri 62. dakikada Aytaç Kara ve 86. dakikada Ryan Donk'tan geldi.
Beşiktaş'ta Arhur Masuaku sarı kart gördü ve Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 77'ye yükseltti. Kasımpaşa 43 puanda kalsı.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacak.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK!
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor ile oynanan son maçın kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.
Savunma hattında iki değişiklik yapan Güneş, sakatlığı bulunan Romain Saiss ve cezalı Omar Colley'in yokluğunda stoper bölgesinde Welinton Souza ve Necip Uysal'a forma verdi.
Güneş, sakat olduğu belirtilen Nathan Redmond'un yerine ise Jackson Muleka'yı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Redmond ve Romain Saiss'in yanı sıra Alexandru Maxim'i yedek kadroya da dahil etmedi.
KADROYA GENÇ TAKVİYESİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, Kasımpaşa karşısında genç oyuncuları yedekler arasına aldı.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, altyapı oyuncularından Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Burak Selver Yıldız ve Aytuğ Batur Kömeç'i Kasımpaşa karşısında kadroya dahil etti.
MULEKA 12 HAFTA SONRA!
Sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka 12 hafta sonra 11'de kendine yer buldu.
Son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında 11 kişilik kadroda sahaya çıkan Muleka, daha sonra oynanan karşılaşmalarda oyuna sonra dahil olmuştu.
ABOUBAKAR GETİRDİ, GEDSON BİTİRDİ
Deplasmanda oynayan Beşiktaş, ilk etkili atağında golü bulduç Maçın 20. dakikasında Cenk Tosun'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Aboubakar, ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat'ı çalımlamaya çalıştı. Kamerunlu oyuncudan seken top, Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Gedson Fernandes'in vuruşunda top ağlara gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.
CENK TOSUN YİNE SAHNEDE!
Golden sonra daha iyi bir oyun ortaya koymaya başlayan Beşiktaş, mücadelenin 30. dakikasında skoru 2-0 yaptı. Welinton'un kendi yarı sahasında uzun pasında Aboubakar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Cenk Tosun'la buluşturdu. Cenk'in ceza yayı içinde yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Bu golle Beşiktaş soyunma odasına iki golle öne gitti.
ABOUBAKAR HARİKA BİTİRDİ
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Beşiktaş, 49. dakikada durumu 3-0 yaptı. Cenk Tosun'un topuk pasında Vincent Aboubakar topla buluştu. Kamerunlu yıldız, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla güzel bir golün altına imza attı.
KASIMPAŞA'DAN SÜRPRİZ GOL
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında farkı üçe çıkarmasının ardından bir anda kalesinde beklemediği bir gol gördü. Karşılaşmanın 62. dakikasında Valentin Eysseric'in harika ortasına arka direkte Aytaç Kara iyi yükseldi, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skor 3-1 oldu.
TAYFUR BİNGÖL GOLLE GELDİ!
Maçta kontrolü elden bırakmayan Beşiktaş'ta, orta sahanın yıldız ismi Gedson Fernandes performansıyla oyuna damga vurdu. Mücadelenin 79. dakikasında Gedson Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topta Tayfur, karşı karşıya kaldı. Oyuna sonradan giren Tayfur Bingöl, kalecinin sağından düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve skor 4-1 oldu.
RYAN DONK UZAKTAN ATTI!
İstanbul'daki gollü mücadelede son gol Kasımpaşa cephesinden geldi. Kasımpaşa'nın tecrübeli ismi Ryan Donk, mücadelenin 82. dakikasında ceza sahasından harika bir şut çıkardı. Mert Günok topa dokunmasına rağmen gole engel olamadı.
MAÇ BİTTİ AMA PENALTI DÜDÜĞÜ ÇALDI!
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki maç 4-2 bitti ama son düdükten sonra ilginç bir olay yaşandı.
Hakem Volkan Bayarslan, 90 dakikanın son düdüğünü çaldıktan sonra Beşiktaş, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Cenk Tosun'un son saniyede yerde kaldığı pozisyonda penaltı olduğunu belirten Volkan Bayaraslan, beyaz noktayı gösterdi. 40 yaşındaki Atiba Hutchinson, 90+13. dakikada attığı golle maçın 5-2 bitmesini sağladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Aboubakar, ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat'ı çalımlamaya çalıştı. Kamerunlu oyuncudan seken top, Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
30. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Welinton'un kendi yarı sahasında uzun pasında Aboubakar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Cenk Tosun'la buluşturdu. Cenk'in ceza yayı içinde yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Cenk Tosun'un şık pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.
62. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye indirdi. Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Aytaç Kara, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.
71. dakikada Mounir'in ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
77. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
79. dakikada Beşiktaş skoru 4-1'e getirdi. Gedson Fernandes'in ara pasıyla savunmanın arkasına koşu yapan ve kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-4.
86. dakikada Kasımpaşa ikinci golü kaydetti. Donk'un ceza yayının gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok'un da parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak filelere gitti: 4-2.
Beşiktaş, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. 90+10. dakikada Cenk Tosun, Djilobodji ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi. 90+13. dakikada topun başına geçen Atiba Hutchinson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-5.
Beşiktaş, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Volkan Bayarslan, Cevdet Kömürcüoğlu, Erdem Bayık
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan (Dk. 58 Mounir), Malsa, Aytaç Kara, Mortadha, Hajradinovic (Dk. 58 Koita), Eysseric (Dk. 83 Berat Kalkan), Fall (Dk. 84 Ahmet Engin)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Necip Uysal (Dk. 90+1 Atiba), Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 90+1 Umut Meraş), Salih Uçan (Dk. 90+1 Berkay Vardar), Muleka (Dk. 68 Tayfur Bingöl), Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Aboubakar (Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin)
Goller: Dk. 20 Gedson Fernandes, Dk. 30 Cenk Tosun, Dk. 49 Aboubakar, Dk. 79 Tayfur Bingöl, Dk. 90+13 Atiba (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 62 Aytaç Kara, Dk. 86 Donk (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 11 Welinton, Dk. 82 Masuaku, Dk. 90+4 Berkay Vardar (Beşiktaş), Dk. 45+1 Hajradinovic, Dk. 90+12 Djilobodji (Kasımpaşa)
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Gedson Fernandes, 30. dakikada Cenk Tosun, 49. dakikada Vincent Aboubakar ve 79. dakikada Tayfur Bingöl ve 90+13. dakikada penaltıdan Atiba Hutchinson kaydetti.
MAÇTA İLGİNÇ OLAY!
Hakem Volkan Bayarslan, 90 dakikanın son düdüğünü çaldıktan sonra Beşiktaş, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Cenk Tosun'un son saniyede yerde kaldığı pozisyonda penaltı olduğunu belirten Volkan Bayaraslan, beyaz noktayı gösterdi. 40 yaşındaki Atiba Hutchinson, 90+13. dakikada attığı golle maçın 5-2 bitmesini sağladı.
Siyah-beyazlı takımda Gedson Fernandes, attığı golün yanı sıra Tayfur Bingöl'e asist yaparken, oynadığı futbolla maça damga vurdu.
Kasımpaşa'nın golleri 62. dakikada Aytaç Kara ve 86. dakikada Ryan Donk'tan geldi.
Beşiktaş'ta Arhur Masuaku sarı kart gördü ve Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 77'ye yükseltti. Kasımpaşa 43 puanda kalsı.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacak.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK!
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor ile oynanan son maçın kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.
Savunma hattında iki değişiklik yapan Güneş, sakatlığı bulunan Romain Saiss ve cezalı Omar Colley'in yokluğunda stoper bölgesinde Welinton Souza ve Necip Uysal'a forma verdi.
Güneş, sakat olduğu belirtilen Nathan Redmond'un yerine ise Jackson Muleka'yı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Redmond ve Romain Saiss'in yanı sıra Alexandru Maxim'i yedek kadroya da dahil etmedi.
KADROYA GENÇ TAKVİYESİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, Kasımpaşa karşısında genç oyuncuları yedekler arasına aldı.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, altyapı oyuncularından Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Burak Selver Yıldız ve Aytuğ Batur Kömeç'i Kasımpaşa karşısında kadroya dahil etti.
MULEKA 12 HAFTA SONRA!
Sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka 12 hafta sonra 11'de kendine yer buldu.
Son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında 11 kişilik kadroda sahaya çıkan Muleka, daha sonra oynanan karşılaşmalarda oyuna sonra dahil olmuştu.
ABOUBAKAR GETİRDİ, GEDSON BİTİRDİ
Deplasmanda oynayan Beşiktaş, ilk etkili atağında golü bulduç Maçın 20. dakikasında Cenk Tosun'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Aboubakar, ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat'ı çalımlamaya çalıştı. Kamerunlu oyuncudan seken top, Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Gedson Fernandes'in vuruşunda top ağlara gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.
CENK TOSUN YİNE SAHNEDE!
Golden sonra daha iyi bir oyun ortaya koymaya başlayan Beşiktaş, mücadelenin 30. dakikasında skoru 2-0 yaptı. Welinton'un kendi yarı sahasında uzun pasında Aboubakar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Cenk Tosun'la buluşturdu. Cenk'in ceza yayı içinde yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Bu golle Beşiktaş soyunma odasına iki golle öne gitti.
ABOUBAKAR HARİKA BİTİRDİ
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Beşiktaş, 49. dakikada durumu 3-0 yaptı. Cenk Tosun'un topuk pasında Vincent Aboubakar topla buluştu. Kamerunlu yıldız, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla güzel bir golün altına imza attı.
KASIMPAŞA'DAN SÜRPRİZ GOL
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında farkı üçe çıkarmasının ardından bir anda kalesinde beklemediği bir gol gördü. Karşılaşmanın 62. dakikasında Valentin Eysseric'in harika ortasına arka direkte Aytaç Kara iyi yükseldi, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skor 3-1 oldu.
TAYFUR BİNGÖL GOLLE GELDİ!
Maçta kontrolü elden bırakmayan Beşiktaş'ta, orta sahanın yıldız ismi Gedson Fernandes performansıyla oyuna damga vurdu. Mücadelenin 79. dakikasında Gedson Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topta Tayfur, karşı karşıya kaldı. Oyuna sonradan giren Tayfur Bingöl, kalecinin sağından düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve skor 4-1 oldu.
RYAN DONK UZAKTAN ATTI!
İstanbul'daki gollü mücadelede son gol Kasımpaşa cephesinden geldi. Kasımpaşa'nın tecrübeli ismi Ryan Donk, mücadelenin 82. dakikasında ceza sahasından harika bir şut çıkardı. Mert Günok topa dokunmasına rağmen gole engel olamadı.
MAÇ BİTTİ AMA PENALTI DÜDÜĞÜ ÇALDI!
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki maç 4-2 bitti ama son düdükten sonra ilginç bir olay yaşandı.
Hakem Volkan Bayarslan, 90 dakikanın son düdüğünü çaldıktan sonra Beşiktaş, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Cenk Tosun'un son saniyede yerde kaldığı pozisyonda penaltı olduğunu belirten Volkan Bayaraslan, beyaz noktayı gösterdi. 40 yaşındaki Atiba Hutchinson, 90+13. dakikada attığı golle maçın 5-2 bitmesini sağladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Aboubakar, ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat'ı çalımlamaya çalıştı. Kamerunlu oyuncudan seken top, Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
30. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Welinton'un kendi yarı sahasında uzun pasında Aboubakar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Cenk Tosun'la buluşturdu. Cenk'in ceza yayı içinde yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Cenk Tosun'un şık pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.
62. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye indirdi. Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Aytaç Kara, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.
71. dakikada Mounir'in ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
77. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
79. dakikada Beşiktaş skoru 4-1'e getirdi. Gedson Fernandes'in ara pasıyla savunmanın arkasına koşu yapan ve kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-4.
86. dakikada Kasımpaşa ikinci golü kaydetti. Donk'un ceza yayının gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok'un da parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak filelere gitti: 4-2.
Beşiktaş, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. 90+10. dakikada Cenk Tosun, Djilobodji ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi. 90+13. dakikada topun başına geçen Atiba Hutchinson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-5.
Beşiktaş, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Volkan Bayarslan, Cevdet Kömürcüoğlu, Erdem Bayık
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan (Dk. 58 Mounir), Malsa, Aytaç Kara, Mortadha, Hajradinovic (Dk. 58 Koita), Eysseric (Dk. 83 Berat Kalkan), Fall (Dk. 84 Ahmet Engin)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Necip Uysal (Dk. 90+1 Atiba), Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 90+1 Umut Meraş), Salih Uçan (Dk. 90+1 Berkay Vardar), Muleka (Dk. 68 Tayfur Bingöl), Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Aboubakar (Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin)
Goller: Dk. 20 Gedson Fernandes, Dk. 30 Cenk Tosun, Dk. 49 Aboubakar, Dk. 79 Tayfur Bingöl, Dk. 90+13 Atiba (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 62 Aytaç Kara, Dk. 86 Donk (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 11 Welinton, Dk. 82 Masuaku, Dk. 90+4 Berkay Vardar (Beşiktaş), Dk. 45+1 Hajradinovic, Dk. 90+12 Djilobodji (Kasımpaşa)
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